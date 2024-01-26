Жителей Подмосковья пригласили на вебинар по кибербезопасности

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Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, вебинар пройдет в рамках проекта «Перезвони сам». Участникам встречи расскажут о фразах, которые часто используют злоумышленники, а также представят истории реальных людей, которые стали жертвами мошенничества.

Вебинар пройдет в очном и онлайн-формате. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

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