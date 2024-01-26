26 января 2024, 12:59

Жителей Подмосковья пригласили на вебинар по кибербезопасности

Unsplash
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Вебинар по кибербезопасности пройдет в Подмосковье 29 января. На нем жителям расскажут о том, как не попасться на уловки интернет-мошенников.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, вебинар пройдет в рамках проекта «Перезвони сам». Участникам встречи расскажут о фразах, которые часто используют злоумышленники, а также представят истории реальных людей, которые стали жертвами мошенничества.

Вебинар пройдет в очном и онлайн-формате. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

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Мошенничество
26 января 2024, 14:03
Сотрудники ГУСТ ответили на 725 писем жителей Подмосковья за неделю
ГУСТ МО
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Инспекторы ГУСТ ответили на 725 писем жителей за неделю. Они обращались по вопросам уборки снега, ремонта и ЖКХ.

Как рассказали в ведомстве, чаще всего жители писали о проблемах с уборкой наледи и снега, ремонта, а также обеспечения горячей и холодной водой и другим вопросам.

В ГУСТ отметили, что все обращения регистрируют в течение трех дней, после чего инспекторы направляют официальный ответ заявителю.

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Благоустройство
26 января 2024, 13:52
Четыре компании из Подмосковья представят продукцию на международной выставке в Китае
Unsplash
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Торгово-экономическая ярмарка началась в китайском городе Чунцинь. В ней примут участие четыре предприятия из Подмосковья.

Ярмарка продлится до 29 января. По словам заместителя председателя правительства и главы Мининвеста Екатерины Зиновьевой, такие мероприятия дают возможность укрепить сотрудничество между странами.

«При поддержке Фонда поддержки ВЭД Московской области участниками регионального стенда стали четыре компании - компания „Смарт“ из Долгопрудного, Торговый дом „Сан Гран“ из Сергиева Посада, ООО „Торговый Дом Шоколада“ из Химок, а также компания „Деловое партнерство“ из Подольска», - сказала она.

На выставке подмосковные компании представят маринованные соленья, соки и морсы, а также шоколадные конфеты. Предприниматели также посетят китайские производства электромобилей, тяжелой промышленности и технопарки.

Подать заявку на участие в международных выставках бизнесмены могут по ссылке.

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Выставки Китай Промышленность
26 января 2024, 13:51
Московский областной центр охраны материнства и детства получил новое оборудование в 2023 году
моцомд
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Московский областной центр охраны материнства и детства получил новое легкое медоборудование в 2023 году. Речь идет об аппаратах для функциональной диагностики, УЗИ, реанимации, травматологии, реабилитации, гинекологии и другой техике.

«Отделение лучевой и МР диагностики получило передвижной рентгенологический цифровой аппарат стоимостью свыше 6,9 миллиона рублей», - пояснила главный врач центра Татьяна Мельник.

Кроме того, новые аппараты установили в родильном блоке: УЗИ, фетальные мониторы для матери и плода, инфузионные насосы и другие необходимые аппараты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 акушерских пунктов.

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Врачи Медицина
26 января 2024, 13:32
Более 500 пар зарегистрировали в Московском областном дворце бракосочетаний № 3 в 2023 году
Unsplash
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Дворец бракосочетаний № 3 зарегистрировал более 500 пар молодоженов в прошлом году — это в 2,5 раза больше, чем в 2022-м. Об этом рассказали в Главном управлении ЗАГС Московской области.

Желающие стать мужем и женой во Дворце бракосочетаний № 3 могут уточнить детали процедуры по телефону 8(495)-562-40-29.

Кроме того, с 1 января жители Подмосковья могут воспользоваться услугами ЗАГС на удаленных рабочих местах. Такая возможность появилась в нескольких городских округах.

Перечень удаленных рабочих мест, где можно зарегистрировать брак в торжественной обстановке: 1. Центр культуры и творчества «Родники» Волоколамского городского округа; 2. ДК «Вперед» в Долгопрудном; 3. ДК «Октябрь» в Дубне; 4. Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль»; 5. Дом поэта-революционера Мачтета в Зарайске; 6. Дом культуры «Ожерелье» в Кашире; 7. ЦДК имени Калинина в Королеве; 8. ДК «Металлург» в Ступине; 9. Музей Салтыкова-Щедрина в Талдоме; 10. Дом ученых в Химках; 11. Центральный дворец культуры в Щелкове.

Многодетным семьям Подмосковья доступно 17 региональных мер поддержки. Это выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищные сертификаты и другие льготы. О том, как помогают таким семьям, губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила глава Минсоцразвития Людмила Болатаева.

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Свадьбы Брак

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