Жителей Подмосковья пригласили на творческие конкурсы проекта «Бессмертный полк»

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Как рассказали в Минобразования региона, новый проект «Бессмертного полка» - «Наследники блокадного Ленинграда» - направлен на увековечивание подвигов защитников блокадного города и тружеников тыла. Участники расскажут о героях в своих семьях и создадут обучающие материалы о событиях тех лет. По словам представителя Центрального штаба «Бессмертного полка» Марины Осиевой, конкурс «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен» позволит подросткам поделиться своим творчеством и рассказать истории своих родных и близких. Они будут доступны всем на сайте проекта.

Также «Бессмертный полк» проведет конкурс народных сценариев, посвященных 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Его участники старше 18 лет смогут создать обучающий контент, а также написать сценарий для пьесы, лучшую из которых поставит известный театральный режиссер.

«Автор лучшего сценария школьного урока сможет перед всей страной провести открытый урок, а также пройдет премьера спектакля победителя конкурса с общедоступной онлайн-трансляцией», - добавили в ведомстве.

Узнать подробнее о конкурсе можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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