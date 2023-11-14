Жителей Подмосковья пригласили на стенд Центра управления регионом на выставке «Россия»

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«Игра-стратегия построена на принципах Центра управления регионом и платформы „Добродел“. Это симулятор города, где, как и в жизни, случаются самые разные ситуации», - уточнили в ведомстве.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Московской области расположен в павильоне № 75, зал А.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия» позволит посетителям совершить виртуальное путешествие по значимым местам региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».