Жителей Подмосковья пригласили на семейный конкурс «Родные-Любимые»

К участию приглашают команды, в состав которых входят участники от шести до 17 лет включительно и их родители или законные представители. Необходимо придумать совместный проект и подать заявку на официальном сайте «Движение Первых».

«Победители дистанционного этапа примут участие в очных мероприятиях отбора и финале проекта в Москве, который пройдёт в 2024 году», - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

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