Жителей Подмосковья пригласили на открытую лекцию о мозге от Физтех-лицея имени Капицы

Мероприятие пройдет 15 ноября в лектории технопарка. На лекцию пригласили жителей региона, в том числе старшеклассником физтеха, родителей, учителей, студентов и преподавателей. Мероприятие будет интересно профессионалам и любителям.

Паевский расскажет о технологиях для создания интерфейсов «мозг-компьютер», их применение в различных областях и ее развитие.

«Такие мероприятия способствуют активному обмену знаниями, стимулируют интерес к науке и технологиям, а также могут вдохновить молодое поколение на выбор научной или технической карьеры. Ведь доступ к передовым знаниям и технологиям может стать источником вдохновения для будущих ученых и инженеров», - уточнили в ведомстве.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

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