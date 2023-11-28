Жителей Подмосковья пригласили на образовательные курсы по кредитованию

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Экспертами выступят представители Минфина и Банка России, эксперты НИФИ и ведущих банков страны. Они расскажут не только об устройстве кредитов, но и о программах льготной ипотеки, расчете финансовой нагрузки и других аспектах.

Для участников марафона подготовили чек-листы, видеолекции, справочные карточки и друие полезные материалы. У тех, кто правильно ответит на вопросы теста, будет возможность попытать удачу в розыгрыше ценных призов.

Итоговый тест проведут 1 декабря. Ответить на вопросы можно будет до 11 декабря включительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».