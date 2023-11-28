Жителей Подмосковья пригласили на «Молодежную неделю цифровых технологий»

С 27 ноября в холле библиотеки разместили QR-код, пройдя по которому, можно проверить знания по разным «цифровым» темам. На следующий день в 19:00 аудиоагентство «Вимбо» проведет мастер-класс про создание аудиокниг.

Уже 29 ноября в библиотеке пройдет день Роскачества. В 19:00 состоится мастер-класс «Карьерное будущее» от представителя ведомства Ирины Шульженко.В 20:00 начнется интерактив «Техники манипуляций в играх».

В другие дни гости встретятся с создателями графики для игр Максимом Михеенко, познакомятся с платформой «Авито» и темой безопасности в Сети подробнее, прослушают лекцию художником Марины Звягинцевой, которая расскажет о паблик-арте, а также поучаствуют в других мероприятиях в рамки недели. Программу можно найти по ссылке.

Вход свободный. Мероприятие пройдет в библиотеке в Москве на улице Б. Черкизовская, 4/1. Неделю организовали при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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