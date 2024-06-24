Жителей Подмосковья пригласили на международный строительный чемпионат

Конкурсантам предлагают не только продемонстрировать профессиональные навыки, но и стать частью кадрового резерва строительной отрасли. Главная цель чемпионата - внедрить в профессиональную деятельность передовые технологии и повысить квалификацию специалистов.

В этом году к участию приглашают не только специалистов, но и молодых людей, обучающихся строительному делу. Чемпионат пройдет по трем лигам - основная, студенческая и школьная. Регистрация и предварительный этап проекта для школьников начнется 21 июня, для основной и студенческой лиг - 1 июля.

Участники смогут продемонстрировать свои компетенции как в командных, так и в индивидуальных номинациях. С их перечнем можно ознакомиться при регистрации. Победители в каждой номинации получат выплаты от 25 до 300 тысяч рублей.

«Будучи международной площадкой, для участников из разных стран Чемпионат стал хорошей платформой для демонстрации своих навыков и знаний, презентации идей и своего видения развития строительной отрасли России. В финальных испытаниях примут участие более 900 талантливых представителей сферы строительства», - отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов.

Лучшие из лучших попадут в финал в рамках Международной строительной недели, которая пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября.

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