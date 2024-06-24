Жителей Подмосковья пригласили на международный строительный чемпионат
Стартовала регистрация на IV Международный строительный чемпионат. Жители Московской области могут подать заявку на участие до 31 августа.
Конкурсантам предлагают не только продемонстрировать профессиональные навыки, но и стать частью кадрового резерва строительной отрасли. Главная цель чемпионата - внедрить в профессиональную деятельность передовые технологии и повысить квалификацию специалистов.
В этом году к участию приглашают не только специалистов, но и молодых людей, обучающихся строительному делу. Чемпионат пройдет по трем лигам - основная, студенческая и школьная. Регистрация и предварительный этап проекта для школьников начнется 21 июня, для основной и студенческой лиг - 1 июля.
Участники смогут продемонстрировать свои компетенции как в командных, так и в индивидуальных номинациях. С их перечнем можно ознакомиться при регистрации. Победители в каждой номинации получат выплаты от 25 до 300 тысяч рублей.
«Будучи международной площадкой, для участников из разных стран Чемпионат стал хорошей платформой для демонстрации своих навыков и знаний, презентации идей и своего видения развития строительной отрасли России. В финальных испытаниях примут участие более 900 талантливых представителей сферы строительства», - отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов.
Лучшие из лучших попадут в финал в рамках Международной строительной недели, которая пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября.
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