Жителей Подмосковья пригласили на курс по созданию туристических троп
Онлайн-курс о создании и развитии национальной системы туристических троп запустили в рамках проекта «ТропаМИРоссии». Видеоуроки будут выходить каждую неделю по вторникам и четвергам.
Курс объединил опыт практиков и экспертизу Агентства стратегических инициатив.
«Развитая система троп в некоторых регионах уже становится новой нишей для бизнеса, позволяя повысить доход местного населения и узнаваемость территории. Масштабное строительство троп сделает путешествия по России доступными», - отметила директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова.
В России большой потенциал развития пешеходных путешествий, жители все чаще выбирают активный туризм и походы, в том числе на полный день. Эксперты курса расскажут об инструментах и механизмах создания таких маршрутов, поделятся знаниями и опытом.
Видеоуроки будут выходить по вторникам и четвергам, в 14:00. Лекции доступны на странице asi.ru/leaders/initiatives/tourism/trails/.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».