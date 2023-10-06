Жителей Подмосковья пригласили на конкурс забавных фото и видео с домашними питомцами

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У вас есть любимая собака, кошка, птица, рыбка либо черепаха? Представьте их всему Подмосковью, приняв участие в конкурсе « Дай лапку ».

Сфотографируйте или снимите на видео вашего питомца и отправьте забавные фотографии или ролики на страницу конкурса. К изображению добавьте небольшой рассказ о вашем любимце. Укажите, как его зовут, какой у него характер, как он появился в вашем доме.

Самые трогательные, веселые и красивые фото и видео опубликуют на сайте МосОблЕИРЦ и в социальных сетях. Победителей определит компетентное жюри. На кону 10 годовых сертификатов на ветеринарное обслуживание животных.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».