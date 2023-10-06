Жителей Подмосковья пригласили на конкурс забавных фото и видео с домашними питомцами

06 октября 2023, 10:31
МосОблЕИРЦ
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МосОблЕИРЦ объявил конкурс забавных фото и видео «Дай лапку». Владельцы домашних питомцев могут выиграть сертификаты на ветеринарное обслуживание.

У вас есть любимая собака, кошка, птица, рыбка либо черепаха? Представьте их всему Подмосковью, приняв участие в конкурсе « Дай лапку ».

Сфотографируйте или снимите на видео вашего питомца и отправьте забавные фотографии или ролики на страницу конкурса. К изображению добавьте небольшой рассказ о вашем любимце. Укажите, как его зовут, какой у него характер, как он появился в вашем доме.

Самые трогательные, веселые и красивые фото и видео опубликуют на сайте МосОблЕИРЦ и в социальных сетях. Победителей определит компетентное жюри. На кону 10 годовых сертификатов на ветеринарное обслуживание животных.

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конкурсы
Более 23 тысяч услуг оказали в цифровых МФЦ Подмосковья за неделю
23 октября 2023, 15:58
МФЦ городского округа Раменское
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Жители Московской области могут получить электронные услуги в цифровых зонах МФЦ. Таким образом они оформили свыше 23 тысяч онлайн-услуг за неделю.

В смарт-центрах услугу можно оформить в несколько кликов. Цифровые зоны работают на базе уже существующих МФЦ, а в некоторых округах располагаются в отдельных помещениях. В каждом центре оборудованы удобные места с доступом к порталу госуслуг.

Отмечается, что с начала года в цифровых зонах оформили более 1,1 миллиона услуг.

Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

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Госуслуги
Турнир по мини-хоккею с мячом прошел в Мытищах
23 октября 2023, 15:44
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Пять детских подмосковных команд сыграли в турнире по мини-хоккею с мячом в Мытищах. Соревнования прошли на главной арене округа.

Турнир провели на «Арене Мытищи». Его посвятили памяти заслуженного мастера спорта по хоккею с мячом Виталия Данилова.

Участие в соревнованиях приняли юные хоккеисты из Королева, Красногорска, Балашихи, Ликино-Дулева. На лед вышла и девичья команда «Зоркий» из Красногорска. Хоккеистки сыграли против юношей.

Главный кубок турнира завоевала команда «Вымпел» из Королева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.

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Мытищи Хоккей
Почти 20 тысяч школьников побывали на дне открытых дверей в колледжах и техникумах Подмосковья
23 октября 2023, 15:24
Министерство образования МО
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Единый день открытых дверей провели в колледжах и техникумах Подмосковья в рамках федерального проекта «Профессионалитет». На мероприятиях побывали 22 тысячи человек.

По данным Министерства образования Подмосковья, Единый день открытых дверей собрал более 22 тысяч человек, в том числе около 17 тысяч учеников старших классов из 556 школ. В преддверии мероприятия провели тематические классные часы для 12 тысяч учащихся, а также организовали родительские собрания с участием 5,5 тысячи человек.

Для многих участников день открытых дверей стал стимулом поступить в колледж или техникум региона. Таким образом, Единый день открытых дверей показал востребованность среднего профессионального образования в Московской области. Мероприятие позволило школьникам и их родителям получить информацию об обучении по разным специальностям, оценить условия и перспективы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в регионе.

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Школьники
Губернатор Воробьев: коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега в Подмосковье
23 октября 2023, 15:03
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Коммунальные службы Подмосковья усиленно готовятся к зиме. В этой задаче необходимы четкие алгоритмы работы и людей, и техники, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, контроль, как и прежде, будут вести в том числе с помощью электронных сервисов.

«Пока зима не наступила, хотя ее проблески мы видели вчера - первый снег. Нам очень важно, чтобы вся дорожная техника, все дорожные службы, специалисты и их действия были согласованы. Знаю, что проведен семинар», - сказал губернатор на заседании областного правительства.

Один только блок благоустройства отвечает за содержание 22,3 тысячи дворов, проездов, общественных территорий.

«Этой зимой у нас будет задействовано почти 3,9 тысячи единиц специальной техники, более 18 тысяч человек, а также 1,4 тысячи средств малой механизации», - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Она объяснила алгоритм работы в снежные дни. Инспекторский состав мониторит прогноз погоды, сообщает в Центр управления регионом и сигнализирует о том, что необходимо выдать задание коммунальным службам.

«Делаем это вечером предыдущего дня, чтобы утром все были наготове. В шесть утра выходят дворники и техника, а также инспекторский состав сопровождает сложные дни больших снегопадов и выход техники на линии», - добавила она.

Для контроля задействуют и видеонаблюдение - умные камеры с функциями распознавания объектов и другими возможностями.

Всего на уборку снега с момента его завершения отводят сутки. На вывоз снега - не более пяти суток.

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