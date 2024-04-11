Жителей Подмосковья пригласили на конкурс скворечников

«Жители Подмосковья всегда активно принимают участие в подобных мероприятиях. Только в последнем этапе акции „Покорми птиц“ приняли участие свыше 185 тысяч жителей, многие из них уже зимой развешивали не только кормушки, но и скворечники, заранее готовясь к прилету пернатых», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Конкурс скворечников пройдет по трем номинациям: «Оптимальный вариант», «Сказочный дворец» и «Мой пернатый жилец» (в кадре у скворечника должна быть птица).

Работы принимаются через сайт birds-konkurs.ru. С информацией о том, как изготовить жилье для разных видов птиц, можно познакомиться на сайте Союза охраны птиц России в разделе «Жилье для птиц».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».