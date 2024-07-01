Жителей Подмосковья пригласили на конкурс роликов о здоровом образе жизни

Конкурс, призванный популяризировать здоровый образ жизни, посвящен Всемирному дню борьбы с наркоманией. Для участия нужно снять короткий видеоролик о том, почему реальность без вредных привычек лучше. Это могут быть сюжеты о собственных стимулах, предложения по альтернативам потреблению психоактивных веществ или призывы к отказу от наркотиков.

Готовые работы нужно опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #СтимулМоейМечты2024, #ПротивНаркотиков2024.

Более подробную информация о правилах участия и оформлении конкурсной работы можно найти по ссылке. Заявки принимаются до 10 июля.

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