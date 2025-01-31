Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по спортивной орнитологии

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Конкурс направлен на привлечение внимания людей к живой природе.

На соревнования пригласили орнитологов, бердвотчеров, профессиональных фотографов и всех любителей природы. Для этого нужно собрать команду от двух до пяти человек, сделать снимки птиц, определить их вид и передать жюри.

В марте эксперты проверят работы и подведут итоги.

Команды будут соревноваться в нескольких номинациях. Среди них - Дальний Восток, Европейская часть, Москва и Московская область, Сибирь, Урал и вся Россия.

Жюри рассмотрят только исходные, необработанные снимки. На фотоаппарате должны быть установлены актуальные дата и время.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.