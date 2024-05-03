Конкурс проводят с 2003 года. Он направлен на формирование гражданской идентичности, активной позиции в решении локальных проблем социально-экономического развития территорий, а также укрепление государственного единства и целостности России.

За все время участниками конкурса стали более 100 тысяч человек. В этом году подать заявку на участие необходимо до 30 сентября. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте.

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