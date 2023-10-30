Жителей Подмосковья пригласили на конкурс лучших управленческих практик

Подмосковье Мария Мурашова

Бюджеты городских округов Подмосковья получили более 17 миллиардов рублей от сделок с недвижимостью с начала года

Фото Минимущества

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Аренда и продажа земли и другой недвижимости принесла городским округам Подмосковья 17,5 миллиарда рублей с начала года. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.