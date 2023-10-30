Жителей Подмосковья пригласили на конкурс лучших управленческих практик

«С начала этого года бюджеты городских округов увеличились на 17,5 миллиарда рублей, что на 2,4 миллиарда больше аналогичного периода прошлого года. Это стало возможным благодаря вовлечению земельных участков и имущества в хозяйственный оборот», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Наибольшие доходы от аренды и продажи земли обеспечили городские округа Щелково, Егорьевск, Шаховская, Ступино и Руза. Самыми популярными являются участки для ИЖС, которые пользуются спросом у местного населения. За девять месяцев в Подмосковье продали более 1,5 тысячи наделов на сумму 4,7 миллиарда рублей. Еще больше участков находятся в аренде у жителей - общая сумма по ним составляет 10,3 миллиарда рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
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«Работы выполнены на территориях Егорьевского, Ступинского, Талдомского лесничеств. Мероприятия проведены филиалами „Центрлесхоза“ в рамках государственного задания на 2023 год», - рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Ранее о завершении годового плана отчитались в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Шатурском лесничествах.
Противопожарные мероприятия включают расчистку лесных дорог, устройство и прочистку минерализованных полос и барьеров, прочистку просек, установку новых и содержание имеющихся шлагбаумов, а также благоустройство зон отдыха жителей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Он подчеркнул, что правительство региона продолжает предпринимать меры по очистке лесов.
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На производственной базе «Истра» работают более 250 человек. Среди них не только водители, но и другие специалисты, которые помогают обеспечивать навигацию маршрутов и следят за техническим состоянием автопарка.
«Ежедневно услугами городского транспорта пользуются тысячи жителей нашего округа. Для обеспечения четкой и бесперебойной работы пассажирского транспорта важное значение имеет каждый сотрудник предприятия - это и слесари, и диспетчеры, водители и руководители», - сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Она отметила, что ежегодно автопарк пополняется новыми автобусами. Сейчас он обновлен на 35%. К зиме с водителями и ремонтниками провели инструктаж по эксплуатации автомобилей, а также заготовили запас зимнего топлива и горюче-смазочных материалов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сегодня перед регионом стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания.
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Служба помощи при ДТП оказывает как личную помощь, так и дистанционную. Водители могут проконсультировать по телефону в круглосуточном режиме или приехать в один из офисов в 15 округах.
Жители Подмосковья, попавшие в аварию, могут позвонить по телефону 112 или 8 (800) 444-58-34. Операторы службы помощи скоординируют дальнейшие действия.
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