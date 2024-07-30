Жителей Подмосковья пригласили на конкурс лучших практик в сфере национальных отношений

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Как рассказали в Минобразования Подмосковья, конкурс направлен на выявление интересных инициатив и продвижение проектов развития этнокультурного многообразия народов России.

Победителей выберут в номинациях «Лучшие проекты, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов Российской Федерации», «Лучшие практики в сфере народной дипломатии» и других. Их пригласят на тематическую общероссийскую конференцию.

Подать заявку на конкурс можно по ссылке.

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