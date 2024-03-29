Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль русской культуры «Севастополь собирает друзей»

Один из ключевых элементов экономики Котельников — складские комплексы. Особую популярность приобрел комплекс «КАСИС», предоставляющий услуги аренды недвижимости с 2000 года.

Расположенный в центре города «КАСИС» активно развивается, учитывая потребности различных бизнес-направлений. В дополнение к аренде больших складских площадей крупными оптовиками есть высокий спрос на блок-контейнеры от индивидуальных предпринимателей, работающих с маркетплейсами.

Заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо посетила комплекс вместе с его руководителями Игорем Леньшиным и Романом Коняхиным, которые также развивают проект «Малоэтажная страна» в Котельниках. Важной темой стало обсуждение пожарной и общей безопасности на объекте.

В настоящее время руководством комплекса рассматривается возможность расширения арендуемой площади, чтобы удовлетворить растущий спрос, привлечь новых резидентов и современные компании, которые будут продолжать свою деятельность в городе.

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