Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль народного творчества и ремесел в Суздале

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Форум-фестиваль представляет собой комплекс мероприятий, в ходе которых участники буду обсуждать роль семьи в жизни общества, национальные традиции, профессиональные достижения династий, семейный бизнес и здоровый образ жизни.

Для гостей форума проведут научные конференции, пресс-брифинги и презентации, в ходе которых продемонстрируют лучшие культурно-социальные проекты региона.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет благотворительный марафон «Равных Возможностей», который сочетает в себе спортивные мероприятия, искусство и другие формы творческой деятельности. Ожидается, что участие в форуме примут порядка 1,5 тысячи человек.

Среди почетных гостей форума-фестиваля будут представители Госдумы РФ, различных министерств и ведомств, а также известные деятели искусства и культуры.

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