Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль народного творчества и ремесел в Суздале
Форум-фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера. Надежда. Любовь» пройдет с 25 по 28 октября 2024 года в городе Суздале, Владимирской области. Жителей Подмосковья пригласили посетить мероприятие.
Форум-фестиваль представляет собой комплекс мероприятий, в ходе которых участники буду обсуждать роль семьи в жизни общества, национальные традиции, профессиональные достижения династий, семейный бизнес и здоровый образ жизни.
Для гостей форума проведут научные конференции, пресс-брифинги и презентации, в ходе которых продемонстрируют лучшие культурно-социальные проекты региона.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдет благотворительный марафон «Равных Возможностей», который сочетает в себе спортивные мероприятия, искусство и другие формы творческой деятельности. Ожидается, что участие в форуме примут порядка 1,5 тысячи человек.
Среди почетных гостей форума-фестиваля будут представители Госдумы РФ, различных министерств и ведомств, а также известные деятели искусства и культуры.
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