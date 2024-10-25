Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль искусств «Культура Победы»

В Министерстве информации и молодежной политики Подмосковья уточнили, что заявки на участие можно подавать до 25 ноября.

«Цель фестиваля - показать культуру фронта и тыла. Такой, как она есть. Поделиться своим творчеством - значит внести весомый вклад в сохранение наших традиционных ценностей и показать бойцам СВО, что каждый из нас их ценит и ждет», - отметила руководитель КСВО Юлия Белехова.

К участию приглашают авторов и исполнителей, которые способны достучаться до тех, кто не до конца понимает значимость СВО. Средства выражения могут быть разными - музыка, литература, кино.

«Непростые времена для Отечества сегодня - мощный толчок для народного единения, подъема патриотических чувств, стремления каждого внести посильную лепту в общее дело во благо будущего России. Участие в Фестивале - это служение Отечеству» - отметила руководитель КСВО Московской области Марина Мигунова.

В октябре волонтеры снова собрали гуманитарную помощь российским военным в рамках акции «Доброе дело», появившейся при поддержке губернатора Андрея Воробьева. В зону СВО отправили пять автомобилей, а также мебель для обустройства пунктов временной дислокации.