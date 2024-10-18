18 октября 2024, 11:17

Жителей Подмосковья пригласили на экологический диктант

Unsplash
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Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский экологический диктант. Он пройдет с 25 ноября по 8 декабря по инициативе общества «Равноправие», движения «Ангел ДетствоХранитель» и детского эколого-биологического центра.

В прошлом году масштабная просветительская акция прошла в 89 регионах России и 182 странах. Для этого подготовили 3,4 тысячи офлайн-площадок.

По словам исполняющего обязанности министра экологии региона Павла Биды, количество участников «Экодиктанта» говорит о большой заинтересованности жителей в сохранении окружающей среды.

«В сентябре Минэкология провела Ярмарку экологических проектов, которая показала, что есть запрос на экологическое просвещение. Будем дальше работать в этом направлении и поддерживать такие важные инициативы», - отметил он.

АНО «Равноправие» также проводит творческие конкурсы социальных роликов и на лучший вопрос экодиктанта. Узнать об этом больше можно по ссылке.

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Экология
18 октября 2024, 10:35
Глава Ступина ответил работникам авиапредприятия на вопросы об отоплении и транспорте
Пресс-служба администрации г.о. Ступино
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Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских провел выездную встречу с работниками предприятия «Аэросила». Жители города задали волнующие их вопросы и получили ответы.

Все обращения приняли в работу, заявителям дадут обратную связь, а работу выездных администраций продолжат.

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«Стали практиковать проведение выездных администраций на предприятиях. Начали с градообразующих предприятий СМПП и СМК, сегодня приехали на „Аэросилу“. Работникам не нужно тратить время на запись к профильным специалистам и дорогу», - отметил Сергей Мужальских.

Вместе с главой округа на встречу приехали заместитель директора предприятия Олег Голосеев, работники администрации и Ступинской клинической больницы.

Жительница поселка Малино обратилась к руководителю муниципалитета с проблемой, касающейся расписания общественного транспорта. Она рассказала, что изменения в графике движения и объединение части маршрутов создают трудности для работников предприятия, которые приезжают их других населенных пунктов.

Сергей Мужальских объяснил, какие меры власти предпринимают для решения вопроса. По его словам, перевозчик набирает дополнительный штат водителей, пять человек уже начали работу.

На встрече также обсудили сроки окончания ремонта бассейна, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, вывоз мусора и открытие новых летних лагерей на территории округа.

Обращения жителей также касались сферы ЖКХ, ремонта и содержания многоквартирных домов, вывоза мусора, открытия новых летних лагерей на территории округа.

ЖКХ Автобусы Ступино
18 октября 2024, 09:27
Участок МКАД реконструируют в Реутове
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Встреча в формате выездной администрации прошла в гимназии на улице Некрасова в Реутове. На ней обсудили реконструкцию теплотрассы и участка МКАД.

Рядом с гимназией накануне реконструировали теплотрассу. Скоро приступят к реконструкции МКАД. Проекты обсудили с жителями глава городского округа Филипп Науменко, его заместители, а также представители ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций.

Специалисты проведут отладку системы реконструированной теплотрассы в течение недели. Сейчас тепло и горячую воду уже подали в многоквартирные дома. Весной место ремонта благоустроят. Здесь высадят деревья.

«По поводу МКАДа рассказал, что большая часть замечаний горожан, переданная проектировщикам, учтена. Предусмотрен выезд с ул. Некрасова в направлении Москвы, на развязке с Ивановским мостом будет организовано круговое движение, что позволит с моста сразу заезжать на улицу Некрасовскую», - сказал Филипп Науменко.

Сотрудники администрации уже направили обращение о том, чтобы в документацию внесли установку шумозащитных экранов. Также они попросили рассмотреть возможность расширить дорогу на перекрестке с Садовым проездом. Итоговую версию проекта согласуют с жителями.

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Дороги Реутов
17 октября 2024, 23:54
Любительский турнир по бадминтону среди женщин прошел в Химках
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В Центре ракеточных видов спорта Space городского округа Химки состоялся любительский турнир по бадминтону среди девушек. Участие в нем приняли 120 спортсменок.

Турнир по бадминтону длился два дня. Матчи сыграли 60 пар. Все участницы представляли разные уровни профессиональной подготовки: от начинающих до профессионалов. Призеры соревнований получили памятные награды.

«Идея создания турнира появилась очень давно, когда я поняла, что во всей стране нет отдельных любительских турниров для женских пар. Мы вели долгую работу, развивались постепенно», - поделилась организатор турниров по бадминтону Дарья Преображенская.

Напомним, что подобные состязания в Химках проходят уже в 18-й раз. Центр ракеточных видов спорта Space ежегодно предоставляет площадку для проведения локальных и всероссийских турниров. Также на его кортах регулярно проходят занятия для детей и взрослых.

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Спортсмены Химки
17 октября 2024, 23:43
Более 70 машин и тракторов будут обслуживать дороги в Одинцове зимой
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Сейчас в Одинцовском городском округе идет активная подготовка к зимнему сезону. Особое внимание уделяют обслуживанию муниципальных дорог: здесь планируют использовать 73 спецмашины.

Заместитель директора «Упрдоркапстрой» Сергей Милюков сообщил, что протяженность дорог общего пользования в округе составляет 671 километр. В зимний период планируют привлечь 73 спецмашины, включая 27 комбинированных дорожных машин, три грейдера, 45 тракторов и 47 малых механизированных средств. Также задействуют 110 дорожных рабочих.

Во время снегопадов подрядчики обработают асфальтобетонные дороги противогололедными средствами, а также очистят дороги и тротуары от снега.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов отметил, что необходимо срочно провести совещание с подрядчиками, которые займутся зимним обслуживанием улично-дорожной сети. Аналитическую справку к встрече подготовит муниципальный центр управления развития регионом.

Также руководитель муниципалитета подчеркнул, что крупная дорожная техника часто оставляет снег на обочинах и тротуарах, что усложняет уборку и соблюдение нормативов. Он добавил, что важно установить четкие отношения с подрядчиками, чтобы учесть все нюансы в контрактах.

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Одинцово Дороги Машины

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