Жителей Подмосковья пригласили на диктант по цифровой грамотности

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, жители могут проверить свои знания в области цифровой грамотности. Диктант пройдет в формате тестирования. Задания адаптируют для групп от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет, от 18 до 59 лет и старше 60 лет.

В тест включили блоки по цифровому потреблению, компетенции, безопасности, технологиям и финансам.

Принять участие в акции можно до 28 октября по ссылке.

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