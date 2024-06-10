Жителей Подмосковья пригласили на чемпионат высокотехнологичных профессий

К участию приглашают рабочих и инженеров крупнейших российских промышленных предприятий. Конкурс охватывает 35 компетенций, в том числе, сетевое и системное администрирование, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности и многие другие.

Участникам предстоит продемонстрировать уровень своих профессиональных навыков, выполняя конкурсные задания. В конкурсе также участвуют представители других стран. Так, в 2023 году к мероприятию присоединились конкурсанты из 11 зарубежных стран ЕАЭС и БРИКС.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».