17 января 2024, 22:59

Жителей Подмосковья пригласили на благотворительный концерт «От героев былых времен»

Марфо-Мариинская обитель
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Марфо-Мариинская обитель милосердия пригласила жителей Подмосковья на благотворительный рождественский концерт «От героев былых времен». Он состоится 21 января в «Вегас Сити Холл» в Красногорске.

В благотворительном мероприятии примут участие известные артисты, а вырученные средства будут направлены на гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции, получившим ранения. Песни исполнят Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Дмитрий Маликов, Диана Анкудинова и многие другие известные артисты российской эстрады.

Кром того, зрителям расскажут истории о российских бойцах, их семьях, волонтерах, военных корреспондентах и священниках, которые выполняют задачи на передовой.

«Это возможность для каждого из нас внести свой посильный вклад в помощь раненым и тем, кто сейчас находится в зоне конфликта», - рассказала настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия игумения Елисавета.

Концерт станет самым масштабным благотворительным мероприятием, которое проводит Марфо-Мариинская обитель. Ожидается, что его посетят порядка 1,5 тысячи зрителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какую поддержку оказывают семьям участников спецоперации. Он подчеркнул, что им помогают решить все возникающие вопросы.

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Красногорск Благотворительность Концерты
17 января 2024, 23:13
Игровую программу «Зимние забавы» провели для детей в Егорьевске
Виталий Сид
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Игровую программу для детей «Зимние забавы» провели в городском доме культуры «Лад» в Егорьевске. Она организована в рамках оздоровительных игр и воспитания подрастающего поколения. Из-за заморозков было принято решение о переносе мероприятия в зрительный зал клуба.

Руководитель клубных формирований городского дома культуры «Лад» Клим Демкин рассказал, что подобные мероприятия проводятся регулярно. Они помогают приучить детей к подвижным играм и занятию спортом.

«Сейчас такое время - все сидят в гаджетах и нужно как-то больше двигаться детям, больше с ними заниматься», - поделился Клим Демкин.

Для детей организовали подвижные игры, включая хоккей, перекидывание ватными снежками, лыжные эстафеты и другие.

«Мы посещаем тут все активности, которые есть для ребёнка: вокал, хореографию, театр. Дочь ходит на творчество, уроки английского и занятия по компьютерной грамотности „Айтишка“. Каждый день мы здесь проводим время», - рассказала Надежда Фетисова, мама Даши.

Она добавила, что ребенок очень доволен и не хочет уходить с занятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований , которые проводят на территории региона для детей.

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Дети Егорьевск
17 января 2024, 21:13
Еще четыре семьи из Жуковского получили сертификаты на улучшение жилищных условий
Дмитрий Павлов
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Торжественное вручение сертификатов на социальную выплату состоялось в администрации Жуковского. Четыре семьи получили возможность улучшить жилищные условия в рамках нацпроекта «Жилье».

Глава городского округа Борис Аубакиров лично вручил сертификаты. Один из них на сумму в 2,6 миллиона рублей получили Андрей Куриленков и его супруга Арина, которые поженились два года назад. Они планируют потратить его на покупку двухкомнатной квартиры.

«Узнали о программе от подруги жены. Честно говоря, не очень верили, что все получится. Сейчас смотрим жилье в Жуковском, надеемся, что уложимся в сроки и все будет замечательно», - рассказал Андрей.

Борис Аубакиров поздравил будущих новоселов и вручил небольшие подарки. Он также напомнил о правилах участия в программе. Это могут семьи, в которых возраст родителей не превышает 35 лет, а общая площадь жилья на каждого члена семьи составляет не более 9 квадратных метров. Также претенденты должны подтвердить возможность оплатить недостающую сумму, если стоимость жилья выше номинала сертификата.

Сумма поддержки рассчитывается в зависимости от цены квадратного метра жилья, а также состава семьи. В этом году сумма составила от 2,5 до 3,5 миллиона рублей. За время реализации программы в Жуковском с 2005 года сертификаты получили более 60 семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года подмосковные учителя будут получать дополнительно 20 тысяч рублей на аренду жилья.

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Дети Егорьевск
17 января 2024, 19:44
Более 4,4 тысячи сотрудников МЧС обеспечат безопасность на Крещенских купаниях в Подмосковье
Unsplash
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Свыше 200 мест подготовили на территории Подмосковья для Крещенских купаний. Все они оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания. Безопасность во время праздника обеспечат сотрудники МЧС.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области, 227 мест для Крещенских купаний подготовлено в разных городских округах. Из них 63 - на открытых водоемах, 53 - на прудах и 111 - в купелях.

Для удобства жителей Подмосковья на местах купаний оборудовали настилы, которые имеют удобные спуски в воду. На местах будет организовано дежурство спасателей и медиков.

В обеспечении безопасности в праздник Крещения задействуют более 4,4 тысячи человек и 719 единиц техники. В их числе суда на воздушной подушки и плавсредства. Кроме того, будут работать четыре водолазные группы для оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Традиционно, наибольшее количество участников крещенских купаний ожидается в городских округах: Сергиев Посад, Егорьевск, Солнечногорск, Шатура, Истра, Люберцы, Мытищи, Долгопрудный, Одинцово.

18 января уже с 9:00 утра будет организована работа оперативного штаба ГУ МЧС России по Московской области и оперативных штабов муниципальных образований. Специалисты будут следить за обстановкой и в случае необходимости реагировать на вызовы.

В преддверии праздника Главное управление МЧС России по Подмосковью рекомендует совершать обрядовые купания только в специально отведенных местах, не выходить на лед большими группами, соблюдать очередность и дистанцию. Кроме того, необходимо быть вежливыми по отношению к другим купающимся.

Специалисты подчеркивают, что на лед запрещается доступ маленьким детям без сопровождения взрослых и лицам в нетрезвом состоянии, а также людям, имеющим проблемы со здоровьем.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, а также по единому номеру вызова экстренных служб - 112.

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Праздники Спасатели
17 января 2024, 19:12
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 17 января
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Загруженность дорог Московской области составляет пять баллов. Основные пробки фиксируются на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском шоссе, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение также затруднено на Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Володарском, Щелковском и Ярославском шоссе.

Представители Минтранса Подмосковья просят водителей быть внимательными на дорогах и не совершать резких маневров, которые могут привести к авариям. Кроме того, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. Благодаря строительству новой развязки пропускная способность вырастет на 25-30%. Все работы будут выполняться поэтапно.

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Дороги

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