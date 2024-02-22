22 февраля 2024, 12:13

Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное обучение по востребованным специальностям в сфере ЖКХ

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Министерство ЖКХ Подмосковья открыло набор слушателей на бесплатные курсы по востребованным специальностям. Для прохождения обучения необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Жители Московской области могут пройти обучение по таким профилям, как: слесарь АВР, слесарь-сантехник и машинист насосных установок.

Во время обучения участники узнают о требованиях охраны труда, видах систем водоснабжения и канализации, эксплуатации насосных установок и других необходимых для работы аспектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
22 февраля 2024, 13:23
Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по использованию сервиса «Мобильный избиратель»
РИА "Новости"
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Сервис «Мобильный избиратель» на портале госуслуг позволяет выбрать любой удобный участок для голосования на выборах президента России. Подмосковье вошло в тройку лидеров страны по количеству поданных заявлений.

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области напомнило, что механизм «Мобильный избиратель» позволит жителям прийти на любой удобный избирательный участок и отдать свой голос за одного из кандидатов. Сервисом можно воспользоваться, если в день выборов гражданин будет находиться не дома. Выбрать удобный участок и подать заявление следует до конца дня 11 марта на портале госуслуг.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Подробная информация о кандидатах и своем избирательном участке доступна в личном кабинете избирателя на Едином портале госуслуг. Кроме того, жители Подмосковья могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выборы президента РФ Госуслуги Выборы Выборы президента — 2024
22 февраля 2024, 13:22
Министерство ЖКХ Подмосковья назвало преимущества современных контейнеров для мусора
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Региональный оператор «Хария» ежедневно обслуживает свыше 1,7 миллиона человек. Чтобы выполнять услуги качественно, контейнерно-бункерный парк регулярно обновляет баки для сбора ТКО. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Почти на трех тысячах контейнерных площадках установлено свыше 20 тысяч баков для раздельного сбора отходов. Это 15,3 тысячи контейнеров для смешанных отходов и почти пять тысяч - для вторсырья.

С начала года компания приобрела 91 новый контейнер на смену старых. Все баки соответствуют санитарным нормам, имеют крышки для предотвращения разлета мусора по территории контейнерной площадки, а также оборудованы колесами для маневренности и удобства при транспортировке отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Мусор
22 февраля 2024, 12:38
Школу № 5 в Солнечногорске капитально отремонтируют к сентябрю
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Продолжается капитальный ремонт школы № 5 — одного из старейших учебных заведений в Солнечногорске. Построенное в 1940 году здание полностью обновят. Закончить работы планируют до 1 сентября 2024 года.

В школе заменят кровлю, инженерные коммуникации, оконные блоки, расширят пищеблок, отремонтируют фасад и учебные классы, которые оснастят новой мебелью учебные классы. Также на благоустроенной территории организуют спортивную зону площадью более четырех тысяч квадратных метров.

К середине марта помещения подготовят под отделку и начнут монтаж новых инженерных систем. Работы проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентской программы.

«Все внутренние системы - отопления, электроснабжения, инженерные коммуникации, водно-распределительные устройства меняются полностью. Обновляется внутренняя отделка, фасад, крыша. Фактически, от старого здания остаются только стены, которые выполняют несущую функцию», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В школе № 5 обучается почти 950 человек. На время проведения работ учеников перевели в соседние учебные заведения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Солнечногорск Ремонтные работы
22 февраля 2024, 12:38
День Гжели пройдет в Раменском городском парке в марте
Министерство культуры и туризма Подмосковья
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Дирекция парков Раменского городского округа подписала соглашение о сотрудничестве с Объединением «Гжель». Стороны договорились о проведении совместных мероприятий для популяризации народного промысла. Одним из первых событий станет День Гжели, который пройдет в марте.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что на Дне Гжели пройдут лекции, мастер-классы, выставки изделий гжельских мастеров и другие активности.

Раменский городской парк имеет важное значение для горожан. Еще в 2001 году ему присвоили статус памятника истории и культуры областного масштаба. Парк открылся в 1933 году, но его история берет начало в XVIII веке. Тогда эти земли принадлежали князьям Волконским, здесь была их усадьба. В конце 2023 года парк получил знак качества «Дед Мороз рекомендует» за лучшую фотозону и елку в стиле гжельской росписи.

Объединение «Гжель» является старейшим предприятием по изготовлению фарфоровых изделий в гжельском стиле. Сегодня «Гжель» владеет правами на современные художественные особенности гжельского промысла, история которого насчитывает почти семь столетий.

Сотрудничество парка и «Гжели» реализуется в рамках проекта «Культурные коды Московской области международного значения».

Туризм Раменское Народные промыслы Парки

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