Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное обучение по востребованным специальностям в сфере ЖКХ

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Жители Московской области могут пройти обучение по таким профилям, как: слесарь АВР, слесарь-сантехник и машинист насосных установок.

Во время обучения участники узнают о требованиях охраны труда, видах систем водоснабжения и канализации, эксплуатации насосных установок и других необходимых для работы аспектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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