Жителей Подмосковья пригласили на антикоррупционный диктант

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Диктант состоит из 40 вопросов. На их решение предоставляется 30 минут. Тест включает как общие вопросы, так и практические ситуации.

Мероприятие состоится 9 декабря - его приурочат к международному дню борьбы с коррупцией. Диктант проведут в рамках национальной стратегии противодействия коррупции, рассчитанной на 2021–2024 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».