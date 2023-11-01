Жителей Подмосковья пригласили на акцию по сбору макулатуры

По словам главы министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерины Швелидзе, жители смогут сдать макулатуру в пункты сбора до 15 ноября. Узнать их адреса можно по ссылке.

«Экологию можно познавать интересно, весело и нескучно. Мы дали старт масштабной акции, в рамках которой во всех городских округах Подмосковья будут проведены интерактивные уроки, квизы и другие форматы, которые позволят вовлечь ребят в экологическую повестку», - сказала она.

На встрече в Королеве рассказали, как правильно утилизировать макулатуру, а также провели эко-квиз и наградили победителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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