07 ноября 2023, 13:58

Жителей Подмосковья пригласили на акцию по изготовлению новогодних игрушек из вторсырья

Росприроднадзор
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Акция «Новогодняя экоигрушка» в рамках премии «Экология — дело каждого» началась в Подмосковье. Участники смогут изготовить елочные украшения из отходов и вторсырья.

Акцию организовал Росприроднадзор и поддержало Минэкологии Подмосковья. она направлена на привлечение внимания к важности вторичного использования ресурсов, рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

«Участники могут изготовить новогоднюю игрушку из отходов и вторичных материалов, которая затем украсит самую экологичную новогоднюю елку. Я приглашаю жителей Подмосковья и, в первую очередь, детей к участию в этой интересной и очень нужной акции», - сказал он.

Акция продлится до 1 декабря. Прислать свои игрушки можно по адресу 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1, «Экоелка», «до востребования».

Подробнее о премии можно узнать по ссылке.

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Общественные акции Экология
07 ноября 2023, 15:04
Ущерб от незаконной свалки в Одинцове оценили в 18 миллионов рублей
Фото Минэкологии МО.
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Сумму ущерба, нанесенного природе незаконной свалкой в Одинцовском округе, назвали в Минэкологии Подмосковья. Складирование строительных и коммунальных отходов зафиксировали в деревне Шараповке.

«Как выяснилось, правообладателем участка является Одинцовский электротехнический завод. Предприятию было объявлено предостережение о недопустимости нарушений с требованием ликвидировать свалку. По имеющейся информации, это требование не выполнено», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ущерб, нанесенный почве, превысил 18 миллионов рублей. Документы передали в полицию, где примут решение по данному факту. Также решается вопрос о взыскании суммы ущерба с правообладателя земель.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора на территориях, не предназначенных для этого. Для устранения этой проблемы предприняли ряд технологических мероприятий.

Одинцово Минэкологии Подмосковья Экология
07 ноября 2023, 14:59
Подмосковный клуб «Феникс» вышел в финал чемпионата России по следж-хоккею
фото: АУ "ЮграМегаСпорт"
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Хоккеистам клуба «Феникс» из Московской области удалось показать хорошие результаты и пробиться в финальный круг чемпионата России. Он пройдет с 18 по 28 марта 2024 года в городе Ханты-Мансийск.

Второй круг турнира проходил с 31 октября по 6 ноября. Во время его проведения спортсмены из Московской области боролись за лидерство в сильнейшей группе «А». Им противостояли команды «Югра», «АКМ-следж» и «Удмуртия».

По результатам шести проведенных игр, следж-хоккеисты «Феникса» смогли выйти в финальную часть чемпионата России. Теперь им предстоит сразиться в полуфинале с СХК «Югра». Во втором полуфинале в борьбе сойдутся «АКМ-следж» и «Удмуртия».

​Стоит отметить, что подмосковная команда «Феникс» является одной из самых титулованных следж-хоккейных команд страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов на территории региона до конца 2023 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Хоккей
07 ноября 2023, 14:55
Межрегиональный конгресс анестезиологов прошел в МОНИКИ
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
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Межрегиональный образовательный конгресс анестезиологов-реаниматологов прошел в МОНИКИ имени Владимирского. На нем специалисты обсудили перспективы развития мониторинга безопасности пациентов, порядок действий при осложнениях, юридические вопросы и многое другое.

Как сообщили в Минздраве Подмосковья, главными темами конференции стали организация анестезиолого-реанимационной службы в России, мониторинг безопасности пациентов, разбор разных критических состояний и другие. По словам главы министерства Алексея Сапанюка, работа анестезиологов очень важна, поэтому для них и других медиков действуют меры поддержки.

«Не зря говорят, что наиболее подвержены эмоциональному выгоранию специалисты именно этой профессии. Именно поэтому в регионе предусмотрены беспрецедентные меры социальной поддержки как для уже работающих врачей, так и для привлечения новых специалистов. Это и „Социальная ипотека“, компенсация аренды жилья, предоставление бесплатного земельного участка, программа „Приведи друга“ и многие другие», - сказа он.

С докладами выступили сотрудники МОНИКИ, в том числе главный анестезиолог-реаниматолог Подмосковья Алексей Овезов, профессора Ефим Шифман, Игорь Козлов и Алексей Старченко. Медиков наградили благодарственными письмами губернатора и почетными грамотами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи
07 ноября 2023, 14:37
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в тренировке ДЭГ
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Жителей Московской области пригласили поучаствовать в тестировании федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Проверка работоспособности системы пройдет с 15 по 17 ноября.

Общероссийская тренировка по электронному голосованию проходит на федеральной платформе ДЭГ во всех регионах России, за исключением города Москва. Принять участие могут все желающие граждане РФ, достигшие совершеннолетия.

Для участия в тренировке также необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг, сопоставленную с регистром избирателей ЦИК России. Подать заявки можно до 14 ноября 2023 года. Все подробности о мероприятии можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев высоко оценил работу Общественной палаты Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ДЭГ-2023

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