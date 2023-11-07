Жителей Подмосковья пригласили на акцию по изготовлению новогодних игрушек из вторсырья

Читайте нас в:

Акцию организовал Росприроднадзор и поддержало Минэкологии Подмосковья. она направлена на привлечение внимания к важности вторичного использования ресурсов, рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

«Участники могут изготовить новогоднюю игрушку из отходов и вторичных материалов, которая затем украсит самую экологичную новогоднюю елку. Я приглашаю жителей Подмосковья и, в первую очередь, детей к участию в этой интересной и очень нужной акции», - сказал он.

Акция продлится до 1 декабря. Прислать свои игрушки можно по адресу 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1, «Экоелка», «до востребования».

Подробнее о премии можно узнать по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».