Жителей Подмосковья пригласили к участию во всероссийских экологических конкурсах

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«Если вы уже имеете опыт в лесовосстановлении или давно хотите стать организатором посадок в вашем регионе, то приглашаем к участию! Сейчас самое время, чтобы найти участки, где нужно посадить лес, договориться о посадочном материале и собрать команду волонтеров», - рассказали организаторы.

Соревнования будет проходить до 30 октября. Призовой фонд составляет 200 тысяч рублей. Организовать посадку леса и принять участие в конкурсе можно по ссылке.

Также зеленое движение ЭКА приглашает организовать городской праздник «Зеленая система». Они уже прошли в 12 городах.

\"Такой праздник - это буккроссинги, фримаркеты, пункты раздельного сбора отходов, квесты, конкурсы и другие активности, положительные эмоции и заряд позитива\", - рассказали организаторы.

Праздник можно провести до 1 ноября. Самых активных ожидает приз до 40 тысяч рублей. Подробности можно по ссылке.

Помимо этого подмосковные жители могут провести уборку «Зов природы». Акция продлится до 18 ноября. Желающие могут организовать уборку и получить призы. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Подробности по ссылке.

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