21 ноября 2023, 23:02

Жителей Подмосковья предупредили об опасности выхода на первый лед

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники территориальных управлений Московской областной противопожарно-спасательной службы напомнили гражданам об опасности первого льда. Они также провели профилактические мероприятия в городских округах Балашиха, Богородский, Егорьевск и Шатура.

Заместитель начальника госучреждения Игорь Сорокин рассказал, что во время рейдов проводились профилактические беседы с местными жителями. Также специалисты замерили толщину первого льда на водоемах Подмосковья.

Кроме того, спасатели удостоверились, что у водоемов установлены предупреждающие транспаранты, а также рассказали рыбакам об опасности выхода на лед.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне.

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Спасатели
21 ноября 2023, 23:55
Гимнастки из Лобни победили на первенстве «Журавушка»
Unsplash
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Гимнастки «Центра физической культуры и спорта» городского округа Лобня приняли участие в первенстве по художественной гимнастике «Журавушка». Спортсменки показали достойные результаты и сумели завоевать медали.

Лучших показателей добилась Елизавета Рубцова - она завоевала золотую медаль среди девочек 2012 года рождения. Алена Зубчевская, Варвара Маринина и Вероника Толмосова удостоились серебряных медалей, а бронзу забрали Анна Пономаренко и Кира Кингольц.

Напомним, сейчас в Московской области ведется активное развитие сферы физкультуры и спорта. На территории общественных пространств появляются новые площадки.

Кроме того, в регионе проходит масштабная реконструкция и строительство новых ФОК и стадионов. Работы выполняются при поддержке главы региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 новых спортивных объектов до конца 2023 года. Он подчеркнул, что семь из них откроют по государственной программе, а шесть - за счет инвесторов.

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Спортсмены Лобня
21 ноября 2023, 23:30
Несанкционированную рекламу устранили в Лобне
Пресс-служба Администрации г.о. Лобня
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Работы по устранению несанкционированной рекламы продолжаются в Лобне. После фиксации нарушений, специалисты ГУСТ отправляют их сотрудникам коммунальных организаций, которые и занимаются уничтожением незаконных объявлений.

Так, одна из опор наружного освещения в Лобне на улице Мирная была обклеена флаерами и брошюрами. Несанкционированную рекламу оперативно удалили и привели объект в надлежащий вид.

Инспекторы ГУСТ подчеркивают, что несанкционированные объявления, которые размещают на фасадах домов и других непредназначенных для этого местах, являются не лучшим способом маркетинга. Реклама сразу же удаляется и не приносит товару или услуге «всеобщей известности».

Напомним, для размещения информационных материалов на территории Московской области установлены специальные стенды. Для нарушителей предусмотрены серьезные штрафы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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Лобня Реклама
21 ноября 2023, 22:34
Технадзор проконтролировал ремонт сетей водоотведения в Солнечногорске
Пресс-служба Администрации г.о. Солнечногорск
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Капитальный ремонт сетей водоотведения продолжается на участке от озера Сенеж до лодочной станции. Специалисты уже выполнили устройство байпаса и оснований под опорные блоки, а также монтаж блоков и прокладку трубопровода. Сейчас там ведутся общестроительные работы по устройству колодца.

Также капитальный ремонт седей водоотведения в Солнечногорске проводится на участках от врезки с территории завода № 10 до Ленинградского шоссе и от лодочной станции до врезки с территории завода.

«Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры региона необходимо для обеспечения комфортных условий жизни населения», - подчеркнул генеральный директор УТНКР Михаил Чебриков.

Он добавил, что сейчас на территории региона продолжается строительство новых и реконструкция действующих котельных. Также ведутся работы по ремонту сетей водоснабжения, водоотведения. Весь процесс контролирует Управление технического надзора капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области ведутся работы по модернизации системы ЖКХ. Он подчеркнул, что они должны выполняться прозрачно, а также дал указание не допускать срыва сроков.

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Солнечногорск Ремонтные работы
21 ноября 2023, 22:06
Более 100 команд приняли участие в фестивале «Семейная команда» в Подмосковье
Движение Первых
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Подмосковные активисты «Движение Первых» провели и приняли участие в фестивале «Семейная команда». Всего в соревнованиях боролись более 100 коллективов. Главная задача — собрать семью в одну команду для того, чтобы показать всю сплоченность и любовь к друг другу.

В команде должно было быть от двух до пяти человек. Мероприятия проводились на площадках Мытищинской школы № 27, Электростальской школа школа № 11 и Орехово-Зуевского Лицея.

«Одна из главных ценностей „Первых“ - крепкая семья, и горящие глаза участников после мероприятия говорят о том, что это верный ориентир для счастливого будущего подрастающего поколения», - рассказал председатель «Движения Первых» в Подмосковье Юрий Макеев.

Фестиваль посетило множество семей. Движение «Первые» стремилось к тому, чтобы каждый участник почувствовал важность единства. Активисты вместе с семьями активно участвовали в мероприятиях, включая соревнования по различным играм на PlayStation.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Фестивали

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