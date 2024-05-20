Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников

Как рассказали в министерстве, мошенники предлагают оформить заявление на увеличение пенсии и просят продиктовать код из СМС для идентификации. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту госуслуг или мобильному банку.

«Эти звонки являются ложными и представляют угрозу вашей информационной безопасности. Важно помнить, что сотрудники СФР никогда не звонят с просьбой продиктовать код из СМС-сообщения», - отметили в ведомстве.

Жителей призвали не сообщать свои личные данные и коды из СМС незнакомым людям.

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