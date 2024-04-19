Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

Как рассказали в ведомстве, мошенники выдают себя за сотрудников компаний, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Они соообщают об истечении срока действия седицинского полиса и необходимости обновить его за определенную плату. Злоумышленники также могут утверждать о выигрыше дополнительных услуг или страховок.

В ведомстве напомнили, что полис ОМС не имеет срока и не требует продления.

«Чтобы обезопасить себя и свои персональные данные, будьте бдительны и остерегайтесь мошенников, которые пытаются использовать ваше доверие. Никогда не сообщайте свои личные данные незнакомым людям и всегда проверяйте информацию, которую вам предоставляют», - отметили в министерстве.

Узнать больше о цифровой безопасности жители могут по ссылке.

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