Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в магазинах

Злоумышленники предлагают жертве оплатить ее покупки банковской картой, а взамен она должна отдать им сумму наличными. Мошенники объясняют это тем, что им срочно понадобились деньги, а поблизости нет банкомата, чтобы их снять.

Покупателю такая сделка не кажется странной или подозрительной, ведь их покупка уже оплачена, а они лишь отдают равноценную сумму наличными.

Однако стоит быть предельно осторожными, поскольку зачастую банковские карты оказываются крадеными. Они не могут снять с них деньги через банкомат без ПИН-кода, но на кассе можно оплатить покупки до одной тысячи рублей.

ГУРБ Московской области призывает граждан быть бдительными, не оплачивать покупки посторонним лицам и не соглашаться на предложения незнакомцев, связанные с сомнительными финансовыми операциями. В противном случае человек рискует стать участником преступления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

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