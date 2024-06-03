Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с продажей ответов ЕГЭ

Торжественная церемония награждения лучших руководителей дирекций парков состоялась в парке «Елочки» в городском округе Домодедово. Награды присуждались по результатам оценки деятельности по развитию услуг в сфере культуры и организации досуга в прошлом году.

Премию вручали представители Министерства культуры и туризмы Московской области в рамках областного фестиваля «Город танцует в парках». В этом году на участие в мероприятии поступило свыше 1,2 тысячи заявок со всего региона.

«Нам особенно приятно, что уже второй год подряд все больше молодежных профессиональных коллективов приезжают к нам, выступают на этих сценах и превращают наши парки в новые культурные пространства», - отметил первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

Работа руководителей парков оценивалась по четырем показателям: исполнение парками городского округа еженедельного (системного) расписания; реализация плана общеобластных мероприятий Министерства; наличие сервисов и оказание услуг в парках; информационная открытость в сети интернет.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что в Подмосковье 194 парка. Все они разные и непохожие друг на друга. По его словам, именно для увеличения посещаемости парков и был создан рейтинг и система поощрения руководителей.

«Будем продолжать поддерживать тех, кто заинтересован в результате, искать новые формы и форматы работы, чтобы представителям всех поколений было в наших парках хорошо», - добавил Василий Кузнецов.

Лучшими руководителями парков признаны Екатерина Ажар («Городские парки Сергиева Посада»), Сергей Бурмистров (Дирекция парков Раменского городского округа), а также Елена Кузнецова (Дом культуры на площади Пушкина) и многие другие.

Все победители получили премии в размере 300 тысяч рублей.

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