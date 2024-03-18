Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с фальшивыми письмами «из налоговой»

В сообщении жителям предлагают пройти проверку и предоставить сведения по запросу Федеральной налоговой службы. Там же сообщают, что для этого нужно связаться с якобы закрепленным за человеком инспектором и грозят заморозкой счетов до выяснения обстоятельств. В сообщении аферисты прилагают скан письма с печатями и реквизитами, а также пишут контакты «инспектора».

Жителям Подмосковья напомнили, что ФНС не рассылает подобные сообщения и не звонит с предложением оплатить налоги онлайн. Вся информация о налогах и способах их оплаты представлена в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ведомства.

Мингосуправления советует не открывать подозрительные письма, не переходить по сомнительным ссылкам, не переписываться и не общаться с незнакомыми собеседниками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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