Жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенничества с QR-кодами

Главное управление региональной безопасности Московской области объяснило, что в основе операции снятия наличных по QR-коду лежит простой принцип - он генерируется в мобильном приложении банка по запросу клиента. Затем человек подносит телефон с этим кодом к сканеру в банкомате, а тот выдает наличные без ввода ПИН-кода.

На первый взгляд такая операция кажется простой и безопасной, однако мошенники нашли способ обмануть систему. Они представляются сотрудниками службы безопасности или технической поддержки и сообщают о несанкционированном запросе на съем наличных со счета.

Затем злоумышленники убеждают доверчивых людей сформировать QR -код для отмены операции и выслать его в мессенджер. Как только соответствующий документ оказывается в руках мошенников, они отправляются в банкомат и снимают деньги со счета.

Представители ГУ Банка России по ЦФО рассказали, как обезопасить себя. Первый делом необходимо прекратить общение с подозрительными личностями и самостоятельно позвонить в банк. Ни в коем случае нельзя передавать им QR-код или любую другую персональную информацию.

Также рекомендуется не распечатывать QR-коды и не хранить их скриншоты на мобильном. Стоит помнить, что настоящие сотрудники банка никогда не запросят конфиденциальную информацию, включая QR-коды.

Если вы стали жертвой мошенников необходимо сообщить об этом в ближайший отдел полиции или позвонить по номеру телефона 8 (495) 609-49-52. Кроме того, можно написать заявление на официальном сайте МВД России Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Он подчеркнул, что в регионе огромный запрос на технологичность обеспечения безопасности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».