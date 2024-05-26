26 мая 2024, 17:12

Жителей Подмосковья предупредили о новом способе мошенничества

Unsplash
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Современные мошенники способны не только похитить ваши средства, но и втянуть в серьезные неприятности, превратив в активного участника преступной деятельности. Жителям Подмосковья объяснили, в чем заключается опасность «работы» дроппером.

Дропперы - это люди, которых преступники используют для достижения своих целей. Они не инициируют преступление, но выполняют указания и получают за это определенную комиссию сделки.

Главная задача дроппера заключается в предоставлении данных своей банковской карты, на которую мошенники переводят деньги, затем он обналичивает сумму в банкомате и передает или переводит полученные средства другим лицам.

Иногда злоумышленники принуждают людей к участию в преступных схемах принудительно: переводят деньги на их карту или пополняют счет мобильного телефона, делая вид, что совершили ошибку. Затем они просят получателя вернуть средства наличными или через перевод на другую карту.

Этот метод помогает мошенникам стереть все следы - цепочка транзакций запутана, организатор преступления не принимает непосредственного участия. Это способствует скрытию факта киберпреступления и затрудняет отслеживание транзакций, поскольку операции проводятся под разными именами.

При задержании дроппера правоохранительными структурами ему грозит наказание в соответствии со статьей 174 УК РФ за незаконное отмывание денежных средств.

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Преступления Мошенничество Деньги
26 мая 2024, 15:03
Мотогонщик из Химок занял первое место в первенстве Московской области
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанник Дома юных техников «Интеграл» Вадим Бурдаков занял первое место на втором этапе чемпионата и первенства Московской области по мотоциклетному спорту в дисциплине «мотокросс». Соревнования прошли на песчаном карьере в Чехове.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Тверской области, Калуги, Череповца и других городов.

Вадим Бурдаков стал победителем в классе 125 см³. Медали разыграли в нескольких классах как среди юных мотогонщиков, так и среди опытных спортсменов «Наши юные спортсмены не раз радовали нас своими результатами на различных соревнованиях. Очень отрадно видеть столь высокие достижения химчан! Поздравляю Вадима с победой и желаю ему дальнейших спортивных успехов!» - отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

В «Интеграле» ежегодно проводится около ста спортивно-массовых мероприятий внутри кружка, а также городского, районного, областного, российского и международного уровня. Основное направление Дома юных техников - авиамоделирование. Также при клубе действуют секции и кружки радиоуправляемых дронов, судомодельного и автомодельного спорта, шахмат и другие.

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Спортсмены Химки
26 мая 2024, 14:58
Губернатор Подмосковья Воробьев прибыл в Ташкент на форум России и Узбекистана
Телеканал «360»
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Подготовка к четвертому форуму межрегионального сотрудничества России и Узбекистана завершилась в Конгресс-центре Ташкента. В нем примет участие делегация Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым.

Глава Подмосковья проведет на полях форума ряд встреч с представителями Узбекистана и обсудит дальнейшее сотрудничество, поскольку страна занимает 11-е место среди всех торговых партнеров региона, а также четвертое место среди стран СНГ.

Подмосковные предприятия активно экспортируют различные виды товаров в Узбекистан, такие как фармацевтическая продукция, транспортные средства, изделия из древесины, парфюмерия, косметика и многое другое. По стоимости товаров экспорт превышает объемы импорта из Узбекистана почти в два раза.

Накануне делегация из Узбекистана посетила особую экономическую зона «Дубна» и индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске. Их заинтересовала концепция Light Industrial, по которой инвесторам предоставляется полностью готовая площадка для бизнеса.

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Андрей Воробьев Россия Бизнес Узбекистан
26 мая 2024, 14:57
Более 300 тонн гуманитарного груза собрали в Химках с начала проведения СВО
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки с начала проведения специальной военной операции волонтеры, депутаты, общественники, неравнодушные жители собрали более 300 тонн гуманитарного груза для бойцов. Помощь оказывают адресно, по запросам подразделений.

В Химках регулярно проводятся тематические мероприятия, направленные на сбор гуманитарной помощи.

В рамках акции «Доброе дело» волонтерам удалось собрать свыше 520 килограммов гуманитарного груза для жителей Донбасса, Запорожской, Херсонской областей. Химчане передали в специальные точки сбора продукты, одежду, медикаменты, литературу и другие товары первой необходимости.

«Одним из приоритетных направлений работы депутатов и общественников городского округа Химки является поддержка бойцов специальной военной операции и их семей. Мы регулярно встречаемся с родственниками, созваниваемся с подразделением и узнаем, что именно необходимо сейчас военнослужащим», - отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

При поддержке главы округа Дмитрия Волошина в Химках на регулярной основе работают девять точек сбора гумпомощи, расположенные во всех микрорайонах округа.

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Химки Волонтеры Военные
26 мая 2024, 14:47
Участники «Активного долголетия» провели бал исторических танцев в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки в многофункциональном социальном комплексе «Восход» прошел бал «Вдохновение» для участников клуба «Активное долголетие». Участники клуба исполнили вальсы средних веков, полонез, марш Рима, Московскую кадриль и другие исторические танцы.

Бал стал отчетным мероприятием по завершению сезона танцевальной программы. Участники клуба ежедневно посещали тематические занятия на городских площадках.

«Для жителей старшего возраста в Химках мы организовали атмосферный исторический бал. Приятно видеть, как наши участники воодушевленно выступали и показывали результат проделанной работы. Ведь они на протяжении девяти месяцев усердно готовились к мероприятию», - отметила заведующий отделением активного долголетия Ольга Шляхтина.

Депутат Совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева подчеркнула, что клуб «Активное долголетие» при поддержке администрации предлагает жителям зрелого возраста различные мероприятия, включая экскурсии, концерты, творческие мастер-классы и спортивные занятия.

Подробную информацию можно получить на сайте http://dolgoletie.mosreg.ru в разделе «Активности», в мобильном приложении «Соцуслуги», а также в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» по телефону 8(495)572-25-33 или в клубе «Активное долголетие».

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Химки Активное долголетие

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