Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с банковскими картами

Так, мошенники получают доступ к личным данным жертвы, после чего создают виртуальную карту и начинают совершать покупки. Данное действие может происходить незаметно для владельца, особенно если он не отслеживает уведомления от банка.

Специалисты ГУРБ Московской области рекомендуют в случае получения уведомления о выпуске карты, которую не заказывали, незамедлительно обратиться в банк и сообщить о возникновении ситуации. В этом случае финансовая организация обязана заблокировать счет.

Кроме того, желательно изменить пароли как к приложению банка, так и к самим картам. Эти действия помогут снизить риск повторного мошенничества. Также не рекомендуется хранить значительные суммы денег на картах, используемых исключительно для онлайн-покупок.

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