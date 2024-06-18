Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве при обмене валюты

Граждане и компании больше не могут проводить обмен долларов США и евро на бирже, однако их по-прежнему можно обменять через банки и обменные пункты. Специалисты подчеркивают, что следует быть предельно осторожными при совершении операций по обмену валюты.

Одним из наиболее распространенных видов мошенничества при обмене валюты является использование поддельных банкнот. Мошенники могут пытаться обмануть людей, сбывая фальшивые деньги через нелегальные обменные пункты или при личных встречах на улице. Для минимизации риска рекомендуется обращаться только в официальные обменные пункты, расположенные в банках или лицензированных кассовых узлах.

Другим распространенным видом мошенничества является занижение курса обмена. При обмене в некоторых пунктах могут предложить очень выгодный курс, что должно вызвать подозрение. Мошенники могут также начислять скрытые комиссии или менять курс во время самой сделки. Во избежание проблем следует сравнивать курсы обмена в различных пунктах и уточнять условия и возможные комиссии заранее.

Очень важно быть осторожными при обмене валюты с незнакомыми людьми или в нелегальных обменных пунктах. Чтобы избежать мошенничества, всегда следует пересчитывать деньги на месте при получении и быть готовыми к предъявлению паспорта при обмене сумм от 40 тысяч рублей.

В случае возникновения подозрений или нарушений правил необходимо обратиться в банк или интернет-приемную Банка России для сообщения о возможном мошенничестве.

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