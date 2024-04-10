10 апреля 2024, 18:53

Жителей Подмосковья предостерегли от перехода дороги в неположенном месте

Пресс-служба Минтранса МО
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Минтранс Подмосковья обратил внимание жителей и гостей региона на необходимость соблюдать правила при переходе проезжей части. Это поможет избежать несчастных случаев и снизить риск аварий.

В условиях увеличения числа автотранспорта в связи с потеплением пешеходам необходимо быть внимательными не только на переходах, но и во дворах. Следует не опускать голову и внимательно следить за водителями и их действиями.

Зеленый сигнал светофора для пешеходов не означает, что все автомобилисты будут соблюдать правила - важно дождаться полной остановки всех транспортных средств, прежде чем начать переходить дорогу.

В случае необходимости вынужденного перехода через оживленную автострада (что настоятельно не рекомендуется), следует включить фонарик на телефоне, осветить дорогу в направлении движения транспорта и, желательно, позвонить на номер 112 для получения помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Правила Дороги
10 апреля 2024, 19:41
Тендер на благоустройство дворовых территорий объявили в Павловском Посаде
Медиаархив Подмосковья
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Электронный аукцион на благоустройство дворовых территорий объявили в городе Павловский Посад. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Победителю тендера предстоит выполнить работы по ремонту внутридворового проезда и въезда во двор, отрегулировать высоту колодцев и обустроить новые парковочные пространства.

Исполнитель будет обязать провести ремонт тротуаров и нанести разметки на парковочные места. Кроме того, подрядчик установит лавочки и урны, а также проведет озеленение.

Извещение о проведении конкурса опубликовано на портале ЕАСУЗ. НМЦК превысила 16 миллионов рублей. Крайний срок подачи заявок от участников - 25 апреля.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Аукционы Павловский посад
10 апреля 2024, 19:40
Инклюзивное образование в школах обсудили на конференции в Балашихе
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Развитие инклюзивного образования в школах обсудили на конференции «Мы вместе». Более 100 дефектологов, логопедов, тьюторов и педагогов собрались в Балашихе.

На областной конференции рассказали об опыте работы в Балашихе. На базе школы № 8 с 2018 года вместе с фондом «Шаг в инклюзию» реализуют проект «Ресурсный класс». Его поддерживают Министерство образования Московской области и глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Специалисты проекта помогают в социализации детей с аутизмом. Главное, что они социализировались и занимались вместе с другими школьниками. У каждого особенного ученика есть тьютор - такой же ученик, педагог и наставник в одном лице. Сейчас в школе № 8 обучается четыре таких ребенка.

«Нет ничего невозможного, и в 2024 году ребенок-тьютор успешно заменил педагога-тьютора. Теперь ученик второго класса обучается почти без сопровождения взрослого педагога», - рассказала президент благотворительного фонда «Шаг в инклюзию» Анна Сергеева.

Также благодаря внебюджетным средствам благотворительный фонд «Шаг в инклюзию» обучил и переподготовил более 50 педагогов.

На мероприятии тьюторам вручили благодарственные письма Совета депутатов Балашихи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют обновить 12 домов культуры и школ искусств до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Школьники Балашиха Образование
10 апреля 2024, 19:17
Штаб по техприсоединению к сетям газоснабжения начал работу в Подмосковье
Мининвест
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Штаб по технологическому подключению к сетям газоснабжения начал работу в Подмосковье. Он помогает компаниям и инвесторам ускорить все вопросы подключения к инженерным сетям.

Штаб создан на базе ЦУР «Бизнес». В его работе участвуют специалисты Мининвестиций и АО «Мособлгаз». Также в этом году удалось сэкономить бизнесу более двух миллиардов рублей на подключении к газу - все данные получены на базе ЦУР.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан отметил, что технологическое присоединение - это важный этап для любого инвестиционного проекта. Штаб был создан, чтобы решать все вопросы максимально оперативно.

«В настоящее время уже 87% заявок на техприсоединение поступает онлайн, все документы на подключение можно подписать с помощью электронной цифровой подписи, нет необходимости посещать офис», - рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В результате работы и детального изучения каждой ситуации специалисты «Мособлгаз» предложили эффективные и удовлетворяющие всех заявителей решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЦУР Газ
10 апреля 2024, 19:02
Спасатели ликвидировали условный пожар в школе-интернате в Домодедове
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники Мособлпожспаса провели тренировку по ликвидации условного пожара в Домодедове. Учения прошли в школе-интернате для детей с ОВЗ.

Согласно сценарию, в одном из помещений спального корпуса произошло возгорание зарядного устройства для телефона. В здании сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Огонь быстро распространялся по помещениям, а дым заполнил весь этаж.

«Оперативно прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы развернули штаб пожаротушения и ввели в эксплуатацию резервные источники водоснабжения в виде гидрантов, присоединив к ним рукавные линии через пожарные колонки», - отметил начальник ПСЧ-213 Сергей Степин.

Пожарные быстро ликвидировали пожар, достигнув цели учения.

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Спасатели Пожары

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