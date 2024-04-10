Жителей Подмосковья предостерегли от перехода дороги в неположенном месте

В условиях увеличения числа автотранспорта в связи с потеплением пешеходам необходимо быть внимательными не только на переходах, но и во дворах. Следует не опускать голову и внимательно следить за водителями и их действиями.

Зеленый сигнал светофора для пешеходов не означает, что все автомобилисты будут соблюдать правила - важно дождаться полной остановки всех транспортных средств, прежде чем начать переходить дорогу.

В случае необходимости вынужденного перехода через оживленную автострада (что настоятельно не рекомендуется), следует включить фонарик на телефоне, осветить дорогу в направлении движения транспорта и, желательно, позвонить на номер 112 для получения помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

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