Жителей Одинцова пригласили вступить в ряды дружинников

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Для активистов закупят форму единого образца и разгрузки для средств индивидуальной защиты. В состав патрульных групп войдут местные жители, имеющие опыт боевых действий, в том числе и участники специальной военной операции.

Патрулировать планируют крупные микрорайоны и жилые комплексы в Одинцове, Немчиновке, Трехгорке, а также другие населенные пункты округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье расширили меры поддержки для участников СВО.

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