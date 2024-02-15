Жителей Одинцова пригласили на встречу с администрацией округа 20 февраля

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В мероприятии примут участие первый заместитель и заместители главы администрации Одинцовского городского округа, представители муниципального центра управления регионом, а также депутаты муниципалитета от партии «Единая Россия».

С графиком приема населения жители могут ознакомления на официальном портале администрации городского округа в разделе «Местное самоуправление» или просто перейдя по ссылке.

Ранее глава Одинцовского округа посетил филиал «Западные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» - Успенский РЭС в поселке Горки-2. На встрече обсудили вопросы повышения надежности подачи электричества на объекты округа.

Напомним, что в ближайшее время регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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