Жителей Одинцова пригласили на акцию «Сдай старые шины на Мегабак»

Для участия необходимо сделать снимок с шинами в одном из пунктов приема и опубликовать фото в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак. Чем креативнее будет фото - тем выше шансы на победу.

Лучшие участники акции получат сертификаты на покупку шин. За первое место предусмотрен сертификат на 20 тысяч рублей, за второе - 15 тысяч рублей, а за третье - 10 тысяч рублей.

Пункт приема в Одинцове расположен на улице Зеленой, дом № 32. «Мегабак» работает с 9:00 до 18:00, кроме понедельника. Принять участие в акции и выиграть ценные призы можно до 15 мая. Мероприятие направлено на улучшение экологической обстановки в регионе.

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