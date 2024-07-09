Жителей Ногинска пригласили на обследование в мобильном медпункте в парке

Диспансеризацию также можно пройти в поликлиниках в будние дни и по субботам. Обследование проводится бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Мобильный пункт позволяет сделать ЭКГ, измерить рост, вес, артериальное и внутриглазное давление, а также уровень глюкозы в крови. На приеме терапевт расспрашивал пациентов о сопутствующих заболеваниях и жалобах, проверял все показатели обследований. Если выявлялась отклонения от нормы, то человека направляли на дальнейшее углубленное обследование в поликлинику. Оно включает в себя флюорографию, маммографию, осмотр для женщин и другие исследования.

«Летом больше возможностей заняться своим здоровьем, больше вариантов для прохождения диспансеризации. В Ногинске выездная диспансеризация регулярно проходит в Центральном парке. Никакой очереди у передвижного медпункта нет. Прием ведут два медицинских работника. Для прохождения диспансеризации не забудьте взять с собой паспорт и полис ОМС, » - сказала заместитель главного врача по поликлинической работе Ногинской больницы Сильвия Парастаева.