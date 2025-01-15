Жителей Мытищ проинформировали о местах для крещенских купаний

В воскресенье, 19 января, с 10:00 до 16:00 все желающие смогут окунуться в иордани с берега Пяловского водохранилища. Кроме того, проруби сделают и на территории храмов. В субботу, 18 января, с 12:00 до 20:00 будет работать часовня-купель святого Феофана Затворника, а 19 января в это же время - часовня-купель святого Тихона Задонского Никольского Храма в поселке Николо-Прозорово. Еще одну купель можно посетить у Троицкого Храма в селе Троицкое 19 января с 02:30 до 17:00.

На всех локациях традиционно организуют полевые кухни с горячей кашей и чаем, там также оборудуют теплые раздевалки. Возле мест проведения крещенских купаний сделают парковки. В поселке Николо-Прозорово машину можно будет оставить у базы отдыха «Арго», а в селе Троицкое парковку разместят вблизи конного клуба «Троицкое».