Жителей Мытищ пригласили проголосовать за народного участкового

Отбор конкурсантов в первом туре проводится с 11 по 20 сентября. В этом этапе участвуют три претендента, которые будут бороться за звание «Народного участкового».

После завершения первого этапа, лучшие кандидаты пройдут во второй тур голосования, который пройдет с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа представит Московскую область в финальном Всероссийском этапе конкурса.

Конкурс проводится ежегодно и пользуется большой популярностью среди жителей, так как позволяет оценить работу участковых, которые ежедневно обеспечивают безопасность и порядок в своих районах. Поддержать участников можно проголосовав на сайте.

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