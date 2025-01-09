Жителей Можайска пригласили посетить сафари-парк

На просторной территории расположились два парка - копытных и тигров. Посетители получат незабываемые впечатления, познакомятся с образом жизни и адаптацией лесных обитателей к зиме.

Сафари-парк создан для помощи животным, которые не могут жить в естественных условиях, а также для размножения и сохранения редких видов. Обитатели, которые прошли реабилитацию, возвращаются на волю.

Подробнее можно узнать на сайте. Сафари-парк расположился на 128 километре Минского шоссе в деревне Клемятино Можайского округа.