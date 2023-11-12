12 ноября 2023, 20:57

Жителей Московской области предупредили о магнитных бурях до 16 ноября

Нейросети
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Магнитные бури будут фиксироваться с 10 по 16 ноября. Специалисты Московской области рассказали жителям региона, как они отражаются на здоровье.

Метеоролог Александр Ильин рассказал, что солнечная активность больше всего влияет на работу технических средств, а в особенности на радиоэлектронику и спутниковую навигацию. Однако современная аппаратура оснащена защитой, которая позволяет уменьшить влияние магнитного поля. В противном случае, во время магнитных бурь было бы невозможно использовать телевизоры, радио и телефоны.

Однако не все так однозначно со здоровьем. Как подчеркивает, Александр Ильин, поверхность Солнца всегда неспокойна.

«Геофизики говорят, что человеческая жизнь возникла в период мощной солнечной активности, поэтому наш организм приспособлен жить с этим явлением», - указал специалист.

Александр Ильин добавил, что большинство специалистов выражают уверенность, что никакого влияния на здоровье человека солнечные бури не оказывают.

«Здесь скорее влияет психологический фактор», - отмечает Александр Ильин.

Кардиолог, заведующий терапевтическим отделением Истринской больницы Давид Агабабян согласен с Александром Ильиным. Однако по опыту может сказать, что влиянию магнитных бурь чаще всего подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Он советует пациентам с проблемами со здоровьем в периоды солнечной активности чаще контролировать артериальное давление. Кроме того, следует разнообразить рацион легкоусвояемыми блюдами, а также совершать регулярные прогулки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве медицинских специалистов по одной из льготных программ.

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Врачи Магнитные бури
12 ноября 2023, 21:14
Боец из Клина одержал победу на фестивале единоборств
Данила Кирьянов
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Фестиваль единоборств состоялся на арене Ледового дворца имени Валерия Харламов в Клину. В главном бою вечера участники соревнований сразились за Кубок главы городского округа Клин.

В бою сошлись представитель клуба смешанных единоборств «Гладиус» Денис Бойков из Клина и боец Атабек Бахромов, прибывший на соревнования из Узбекистана. Подмосковному бойцу удалось одержать победу техническим нокаутом в первом раунде. Ему вручили почетную грамоту победителя фестиваля единоборств, медаль и Кубок главы городского округа Клин.

Денис Бойков поблагодарил организаторов и гостей турнира, которые пришли чтобы поддержать его.

«Буду рад еще выступить перед родными трибунами», - подчернкул Денис Бойков.

Отметим, что организаторы соревнований создали все условия для безопасности участников. Так, в зале дежурили врачи, а также было подготовлено место для отдыха спортсменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об увлечении заработных плат спортсменов и тренеров Подмосковья. Их поднимут на 40%.

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Клин Спортсмены
12 ноября 2023, 20:14
Сотрудникам полиции в Одинцове вручили награды по случаю профессионального праздника
Мария Шматкова
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Сотрудников правоохранительных органов поздравили с профессиональным праздником в Одинцовском городском округе. Один из награжденных — участковый уполномоченный Барвихинского отдела полиции Николай Миронов. Службе в органах он посвятил больше пяти лет жизни.

Николай Миронов поделился, что ему нравится работать на «земле», как часто говорят участковые.

«Мне нравится моя профессия, я с радостью работаю, помогаю людям - именно это доставляет мне большое удовольствие», - рассказал участковый.

На сегодняшний день в Одинцовском УВД работает много молодых людей. Они стараются опираться на опыт старших коллег и обращаются за помощью к ветеранам. К счастью, таких специалистов хватает, и они готовы делиться своими знаниями.

Председатель Совета ветеранов УМВД России по Одинцовскому городскому округу Александр Тарасов рассказал, что почти 30 лет работает в правоохранительных органах. Для него профессиональный праздник играет особое значение в жизни.

Отметим, что в День полиции лучших сотрудников наградили не только от управления, депутатского корпуса, но и от Мособлдумы и Общественного совета. Кроме того, их поздравил глава городского округа Одинцово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности жителей региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Полиция
12 ноября 2023, 19:50
Более 50 производителей сельхозтоваров из Подмосковья приняли участие в торгово-закупочной сессии
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Управление развития торговли Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провело торгово-закупочную сессию «Азбука вкуса». Более 50 фермеров и поставщиков региона приняли участие в мероприятии.

Одна из основных целей - ознакомление представителей торговой сети с механизмами поставки фермерских товаров на полки магазинов. В рамках обсуждений представители компании «Азбука вкуса» рассказали о базовых принципах и стандартах сотрудничества с поставщиками. В ходе сессии представители компаний более подробно ознакомились с условиями работы этой торговой сети.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что продукция подмосковных фермеров известна многим и обладает высокими показателями сбыта. При этом торговые сети заинтересованы в расширении собственного ассортимента и предоставляют возможность производителям реализовать товары через свои сети.

Некоторые прибыли на мероприятие с собственными товарами, чтобы продемонстрировать их другим участникам. Кроме того, поставщики получили ответы на волнующие вопросы относительно требований к дизайну упаковки, маркировке и объемам фасовки продуктов. Особое внимание было уделено стандартам качества и безопасности производимых товаров. Также на мероприятии обсудили алгоритмы подачи заявок через сайт торговой сети.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на территории Подмосковья работают 19 супермаркетов и 1 распределительный центр сети «Азбука вкуса». В общей сложности в компании трудоустроены более 12 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о заслугах Московской области в сельском хозяйстве. Он подчеркнул, что в регионе продолжат наращивать темпы развития данной отрасли.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
12 ноября 2023, 19:23
Уникальный детский спортивный городок построили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Уникальный детский спортивный городок построили на Овражной  улице в городском округе Химки. Он уже успел обрести популярность среди местных жителей. Общая площадь нового объекта для детей превышает 330 квадратных метров.

На площадке установлены самые современные игровые и спортивные комплексы, разработанные с учетом всех требований безопасности. Депутаты и администрация городского округа вместе с гражданами обсудили план благоустройства дворовой территории и наполнение игровой зоны.

Депутат муниципального совета Руслан Шаипов выразил уверенность в том, что новый городок станет популярным местом для детей. Он отметил активную поддержку со стороны главы Химок Дмитрия Волошина.

«Главное, новое пространство для игр и спорта соответствует всем нормативам», - указал Руслан Шаипов.

Общая площадь территории, обустроенной специалистами, составляет около 330 квадратных метров. Здесь установлены игровые и спортивные комплексы, предназначенные для детей в возрасте от трех до 12 лет. На площадке можно найти турники, брусья, тренажеры, качели, песочницу.

Также были установлены новые скамейки, урны и ограждения, а освещение отличается высокой энергоэффективностью. В ближайшее время во дворе появятся камеры видеонаблюдения, которые будут оснащены системой «Безопасный регион». Это поможет уберечь новый объект от вандалов и обеспечит безопасность прогулок в темное время суток.

Депутат Владислав Мирзонов напомнил о комплексном благоустройстве более 400 дворов в городском округе за последние десять лет. В этом году уже открыли 26 новых детских и спортивных площадок в Химках. Эти работы проводятся в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии и создании новых парков для отдыха в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки

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