Жителей Московской области предупредили о магнитных бурях до 16 ноября

Метеоролог Александр Ильин рассказал, что солнечная активность больше всего влияет на работу технических средств, а в особенности на радиоэлектронику и спутниковую навигацию. Однако современная аппаратура оснащена защитой, которая позволяет уменьшить влияние магнитного поля. В противном случае, во время магнитных бурь было бы невозможно использовать телевизоры, радио и телефоны.

Однако не все так однозначно со здоровьем. Как подчеркивает, Александр Ильин, поверхность Солнца всегда неспокойна.

«Геофизики говорят, что человеческая жизнь возникла в период мощной солнечной активности, поэтому наш организм приспособлен жить с этим явлением», - указал специалист.

Александр Ильин добавил, что большинство специалистов выражают уверенность, что никакого влияния на здоровье человека солнечные бури не оказывают.

«Здесь скорее влияет психологический фактор», - отмечает Александр Ильин.

Кардиолог, заведующий терапевтическим отделением Истринской больницы Давид Агабабян согласен с Александром Ильиным. Однако по опыту может сказать, что влиянию магнитных бурь чаще всего подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Он советует пациентам с проблемами со здоровьем в периоды солнечной активности чаще контролировать артериальное давление. Кроме того, следует разнообразить рацион легкоусвояемыми блюдами, а также совершать регулярные прогулки.

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