Жителей Лобни угостили блинами с чаем на избирательных участках
Выборы президента стартовали на 35 избирательных участках в Лобне. В честь Масленицы там проходят культурные программы, а проголосовавших угощают блинами и чаем.
В Лобне избирателей угощают блинами с чаем. Атмосферу праздника поддерживает веселая музыка и ростовые куклы, с которыми можно сфотографироваться.
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Среди первых проголосовавших молодые люди, пенсионеры и даже целые семьи. Самой старшей из уже отдавших свой голос жительнице округа - 96 лет.
Избирательные участки в Лобне будут работать в течение трех дней с 8:00 до 20:00. Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах региона возле избирательных участков запланированы культурные программы. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.