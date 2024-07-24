Жителей Лобни пригласили принять участие в конкурсе «А у нас во дворе»

Всероссийский конкурс «А у нас во дворе» инициировали Государственная Дума, Министерство строительства России, федеральный проект «Школа грамотного потребителя», а также «Институт развития местных сообществ». Он направлен на поддержку молодежи, которая принимает участие в планировании благоустройства городской среды в муниципалитетах.

Жители городского округа Лобня также могут принять в нем участие. На конкурс допускают граждан России старше 10 лет. Победителей выберут в номинациях: «Лучшая спортивная площадка», «Космическая площадка», «Музыкальная площадка» и «Креативный подъезд».

Лучших рекомендуют ко включению во Всероссийское движение «Волонтеры местного самоуправления». Они получат соответствующее удостоверение. Проекты предложат для реализации компаниям-производителям.

Подробная информация расположена на сайте конкурса по ссылке.

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