Жителей Лобни пригласили на фестиваль «Город танцует в парках»

Поучаствовать смогут коллективы в составе от двух до 25 человек. Все танцевальные номера будут оцениваться в рамках одной категории - «Современный танец», включая contemporary, experimental, модерн, неоклассику и смешанные стили, без разделения по возрастным группам.

Отметим, что в прошлом году на финале фестиваля городской округ Лобня выступил ансамбль The Witches из студии «Дом Танца», ставший одним из самых молодых участников.

Подать заявку на участие можно на сайте городтанцует.рф с 8 по 17 апреля 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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