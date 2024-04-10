Жителей Лобни пригласили на фестиваль «Город танцует в парках»
Талантливые жители Лобни смогут поучаствовать в ежегодном областном фестивале «Город танцует в парках». Гала-концерт состоится 7 сентября, а до этого представители подмосковных муниципалитетов проявят свое мастерство перед звездным жюри на различных региональных площадках.
Поучаствовать смогут коллективы в составе от двух до 25 человек. Все танцевальные номера будут оцениваться в рамках одной категории - «Современный танец», включая contemporary, experimental, модерн, неоклассику и смешанные стили, без разделения по возрастным группам.
Отметим, что в прошлом году на финале фестиваля городской округ Лобня выступил ансамбль The Witches из студии «Дом Танца», ставший одним из самых молодых участников.
Подать заявку на участие можно на сайте городтанцует.рф с 8 по 17 апреля 2024 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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